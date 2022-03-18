رياضة

إستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الدوري الماسي

Lebanon 24
18-03-2022 | 12:00
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قررت الجمعية العامة للدوري الماسي لألعاب القوى، عدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في منافساتها، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات الهيئات والاتحادات الرياضية الحاكمة.

وكانت الروسيتان أنجيليكا سيدوروفا، وماريا لاسيتسكينا، توجتا في مسابقتي القفز بالزانة والوثب العالي تواليا، في نهائي الدوري الماسي في زيورخ، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قرر بسبب الوضع في أوكرانيا، منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسة في بطولتي العالم وأوروبا لعام 2022.

كما منعت الرابطة الأوروبية لألعاب القوى، الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات المنضوية تحت لوائها.
المصدر: روسيا اليوم
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