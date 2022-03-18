القرعة تحدد مواجهة برشلونة في اليوروبا ليغ

سيلتقي برشلونة الإسباني مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وفق ما أسفرت عنه القرعة الجمعة والتي أوقعت أتالانتا الإيطالي بمواجهة لايبزيغ الألماني.ويخوض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية للمرة الأولى منذ العام 2004، بعد أن ودع هذا الموسم دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.وبلغ برشلونة دور الثمانية بعد تغلبه الخميس 2-1 على غلطة سراي في أجواء صاخبة في تركيا بعد أن تعادلا سلبًا ذهابًا في كاتالونيا الأسبوع الماضي.وواصل برشلونة نتائجه الرائعة مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات، علمًا أنه لم يخسر في آخر 12 مواجهة في الدوري ما سمح له بالارتقاء الى المركز الثالث بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت ابن النادي إلى رأس الجهاز الفني.وتبقى يوروبا ليغ أمل الفريق الوحيد للخروج بلقب هذا الموسم أو حتى التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأم مع اشتداد المنافسة على المقاعد المؤهلة في الدوري الإسباني، علمًا أنه يواجه ريال مدريد المتصدر في الكلاسيكو الأحد.وارتفع أداء برشلونة بعد التعاقدات التي أبرمها في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن سجل الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ سبعة أهداف في 10 مباريات، أحدها هدف الفوز الخميس في إسطنبول، بعد وصوله من أرسنال الإنكليزي.من جهته، كان أينتراخت فرانكفورت بلغ الدور ربع النهائي بطريقة دراماتيكية بتعادله 1-1 أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، عندما كانت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، سجله لاعب الخصم الأرجنتيني غيدو رودريغيس بالخطأ في مرمى فريقه.وكان فرانكفورت فاز 2-1 في إسبانيا، إلا أن بيتيس فرض التمديد في ألمانيا بعد تقدمه 1-صفر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لكن الكلمة الأخيرة كانت لفرانكفورت.وفي حال تجاوزه الفريق الألماني، سيلتقي برشلونة في نصف النهائي مع وست هام أو ليون الفرنسي، بعد أن أطاح النادي الإنكليزي بإشبيلية الإسباني المتخصص في المسابقة وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، بفوزه عليه 2-صفر بعد التمديد بهدف الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد أن فاز إشبيلية في الأندلس 1-صفر الاسبوع الماضي.كما يلتقي أتالانتا مع لايبزيغ في مواجهة تعد بأن تكون قوية بين فريقين شكلا في السنوات الأخيرة ندًا لفرق الطليعة في الدوريين الإيطالي والألماني تواليًا، رغم تراجع مستواهما قليلا هذا الموسم.ويلعب الفائز بينهما مع براغا البرتغالي أو رينجرز الأسكتلندي.وتقام مباريات ربع النهائي في 7 نيسان المقبل ذهابًا و14 منه إيابًا، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي في 28 من الشهر ذاته ذهابًا و5 مايو إيابًا، فيما يحتضن ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في إسبانيا المباراة النهائية في 18 أيار.