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رياضة
نائب وزير الرياضة الروسي: الرياضة من دون روسيا وبيلاروس كطائر تم إسقاطه
Lebanon 24
19-03-2022
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علق نائب وزير الرياضة الروسي، أوديس بايسسلطانوف، على قرار المنظمات الرياضية بإبعاد منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.
ونقل موقع قناة "ماتش تي في" الروسية الرياضية، عن بايسسلطانوف قوله: "فريقنا هو الأفضل على هذا الكوكب، في رأيي. أنا متأكد من أننا في خانتي مانسيسك سنكون قادرين على إقامة بطولة على مستوى دول وسنعرضها للجميع"، مشيرا إلى أنه تم انتهاك قيم الميثاق الأولمبي بسبب تعليق الرياضيين الروس والبيلاروس.
وأضاف: "الرياضة من دون الروس والبيلاروس هي كطائر قد تم إسقاطه. لكن هذا الموقف يمنحنا فرصة لإعادة التشغيل. نحن بحاجة إلى تطوير رياضتنا مع دول منظمة شنغهاي للتعاون ودول البريكس. أعتقد أن دول أوروبا ستنضم إلينا عندما سنظهر مستوانا".
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