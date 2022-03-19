أبرزها بين ريال مدريد وتشيلسي..مواجهات قوية في ربع نهائي "أبطال أوروبا"

سحبت، الجمعة، قرعة الدوريين ربع ونصف النهائي لبطولة أبطال أوروبا، الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي "ويفا" في مدينة نيون السويسرية.وسوف يواجه حامل اللقب نادي تشيلسي الإنكليزي على أرضه في مباراة الذهاب من ربع النهائي سيد البطولة، ريال مدريد الإسباني، والذي بحوزته 13 لقبا، بينما ستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية.وفي مباراة سهلة نسيبا، سوف يواجه ليفربول الإنكليزي بقيادة النجم محمد صلاح نادي بنفيكا البرتغالي، ويعد "الردز" من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة نظرا لما يقدمه من أداء قوي في "البريميرليغ".وفي لقاء إنكليزي إسباني آخر ستكون مواجهة قوية تجمع بين وصيف النهائي الماضي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وكلا الفريقين لم يسبق لهما الفوز بالبطولة.وأما الموقعة الرابعة فسيكون طرفاها كل من فياريال مدريد الإسباني الذي أقصى يوفنتوس الإسباني، والعملاق البافاري بايرن ميونخ الذي حقق البطولة 6 مرات.وفي قرعة النصف نهائي سوف يواجه الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مع المنتصر من نتائج موقعة تشيلسي - ريال مدريدوأما المباراة الثانية فسوف تجمع بين الفائز من بنفيكا وليفربول والفائز الآخر من فياريال وبايرن ميونخ.وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاي والأربعاءفي 5 و6 نيسان، والإياب في 12 و13 نيسان.وستقام مباريات نصف النهائي يومي 26 و 27 نيسان، تليها مباريات الإياب يومي 3 و 4 ايار.وستقام المباراة النهائية، يوم السبت 28 ايار في استاد فرنسا في باريس، بعد أن نقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الملعب من سانت بطرسبرغ نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.