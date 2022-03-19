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رياضة
وسط أجواء مشحونة.. الأهلي يحقق فوزا ثمينا على المريخ
Lebanon 24
19-03-2022
|
09:00
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حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا بدوري أبطال إفريقيا، على نظيره المريخ السوداني، في مباراة مفصلية مساء الجمعة.
وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1، في أم درمان، ليقترب كثيرا من دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
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وسجل للأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو (19) ومحمد شريف (72) وأحمد عبد القادر (74)، وسجل للمريخ رمضان عجب (61).
وشهدت نهاية اللقاء شجارا بين لاعبي الأهلي والمريخ، بعد تدخل "خشن" من لاعب الأهلي على لاعب المريخ. الاشتباكات استدعت دخول قوات الأمن إلى الملعب فورا للسيطرة على اللاعبين.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، على بعد 3 نقاط عن المريخ ومواطنه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة أمام ماميلودي صن داونز متصدر المجموعة، مساء السبت.
وفي حال تعثر الهلال أمام صن داونز، قد يحتاج الأهلي للتعادل فقط، في مباراته الأخيرة أمام الهلال، في القاهرة، يوم 1 أبريل المقبل، كي يتأهل برفقة صن داونز لربع النهائي.
المصدر:
سكاي نيوز
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