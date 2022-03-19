رياضة

فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد

Lebanon 24
19-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-932771-637832891918629209.png
Doc-P-932771-637832891918629209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، أن منتخب فرنسا سيحل بدلا من نظيره الروسي في بطولة العالم المقررة في فنلندا هذا العام، وذلك بعد استبعاد روسيا من المنافسات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي للهوكي في بيان أصدره أمس الجمعة، إلى أن المنتخب النمساوي سيحل أيضا بدلا عن منتخب بيلاروس، وأوضح: "قرر مجلس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أن يشارك منتخبا فرنسا والنمسا في بطولة العالم المقبلة في فنلندا.. وستلعب فرنسا في المجموعة الأولى في هلسنكي بدلا عن روسيا، فيما ستلعب النمسا بدل بيلاروس في المجموعة الثانية في تامبيري".

وتقام بطولة العالم للهوكي على الجليد في فنلند خلال الفترة ما بين 13 و29 أيار المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المنتخبات الوطنية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر أن تقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خلال الفترة من 26 كانون الأول 2022 إلى 5 كانون الثاني 2023.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2022-03-19
12:00 | 2022-03-19
09:00 | 2022-03-19
06:00 | 2022-03-19
03:00 | 2022-03-19
00:00 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website