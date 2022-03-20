مدرب الجزائر يستبعد بغداد بونجاح من كتيبته لموقعة الكاميرون







وقد حملت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" على فيسبوك مساء السبت، تغييرات من مختلف الجوانب، تفاعل معها الجمهور الكروي بالجزائر بكثير من النقاش والجدل، خاصة أن القائمة عرفت استبعاد لاعبين واستقدام آخرين لأول مرة وإعادة أسماء أخرى للمنتخب.



وحملت القائمة أسماء اللاعبين الـ24 المعنيين بمباراة السدّ ضد الكاميرون في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ابتداء من الجمعة 25 آذار المقبل. حيث شملت: كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي عن قائمة لاعبيه لمباراتي الكاميرون المؤهلتين لمونديال قطر 2022. وقد عرفت القائمة التي وضعت حدّا لكثير من الجدل سبق إعلانها، مفاجآت من العيار الثقيل، أولها استبعاد المهاجم بغداد بونجاح، بالمقابل استدعاء لأول مرة لاعب نادي الوكرة القطري، محمد بن يطو.وقد حملت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" على فيسبوك مساء السبت، تغييرات من مختلف الجوانب، تفاعل معها الجمهور الكروي بالجزائر بكثير من النقاش والجدل، خاصة أن القائمة عرفت استبعاد لاعبين واستقدام آخرين لأول مرة وإعادة أسماء أخرى للمنتخب.وحملت القائمة أسماء اللاعبين الـ24 المعنيين بمباراة السدّ ضد الكاميرون في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ابتداء من الجمعة 25 آذار المقبل. حيث شملت:





الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي طاهرات، جمال بلعمري، أحمد توبة، يوسف عطال، حسين بن عيادة، يوسف لعوافي، رامي بن سبعيني.



وسط الميدان: رامز زروقي، هشام بوداوي، سفيان بن دبكة، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، اسماعيل بن ناصر.



الهجوم: رياض محرز، رشيد غزال، يوسف بلايلي، محمد بن يطو، إسحاق بلفوضيل، إسلام سليماني. حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيجا، مصطفى زغبة.الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي طاهرات، جمال بلعمري، أحمد توبة، يوسف عطال، حسين بن عيادة، يوسف لعوافي، رامي بن سبعيني.وسط الميدان: رامز زروقي، هشام بوداوي، سفيان بن دبكة، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، اسماعيل بن ناصر.الهجوم: رياض محرز، رشيد غزال، يوسف بلايلي، محمد بن يطو، إسحاق بلفوضيل، إسلام سليماني.