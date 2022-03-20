هاتفه لا يتوقف عن الرنين.. برشلونة يسعى لخطف هذا اللاعب

قالت مصادر مقربة من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي يعاني من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، إن برشلونة الإسباني أعرب عن رغبته في الحصول على خدماته وسط ضبابية مستقبله في صفوف الشياطين الحمر.وأشارت المصادر في حديث لموقع "مانشستر إيفنينغ ستاندارد"، إلى أن هاتف راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في حزيران 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الإنجليزي العقد لموسم إضافي، "لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.ولم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين.