قبل مواجهة لبنان... اعتذارات مرتقبة للاعبي سوريا

يترقب الجهاز الفني للمنتخب السوري بقيادة غسان معتوق، جملة غيابات مؤثرة، لأسباب مختلفة، وذلك خلال الساعات المقبلة.وكان الجهاز الفني لنسور قاسيون أعلن عن غياب محمود المواس عن مباراة لبنان، للحرمان وحسام عايش وورد السلامة وعبد الرحمن ويس وفهد اليوسف للإصابة، ومن المتوقع أن ينضم اليهم 3 لاعبين، من أبرزهم عمر السومة الذي لم يبلغ الجهاز الإداري حتى مساء أمس السبت موعد وصوله لدمشق، والانضمام للمعسكر المغلق، استعداداً للسفر للبنان بعد يومين.ولم يخف معتوق قلقه من جملة الغيابات، رغم توقعها، حيث تعرض السومة لانتقادات شديدة في مباراة الإمارات الأخيرة في دبي، واصطدم بالجماهير ليقرر نبيل السباعي، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عدم مشاركته في مباراة كوريا الجنوبية، ما اغضب اللاعب.وقد يكون ذلك أحد أسباب اعتذار اللاعب عن عدم خوض مباراتي لبنان والعراق في ختام منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.يذكر أن المنتخب السوري ودع أجواء المنافسة باحتلاله المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى بنقطتين من تعادلين مع الإمارات والعراق.