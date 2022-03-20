رياضة

رسميا.. بنزيما خارج الكلاسيكو

Lebanon 24
20-03-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-932970-637833549632525461.jpg
Doc-P-932970-637833549632525461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيغيب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة المقررة اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب".
 
وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري الإسباني، الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب، في الدقيقة 87.

ويشكل غياب بنزيما ضربة قوية لريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة في مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

ورغم ذلك، فإن أنشيلوتي يملك خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيما بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان، والصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إيدين هازارد، والويلزي غاريث بايل.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، استدعى بنزيما لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في 25 آذار و29 منه في مارسيليا وليل تواليا.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2022-03-20
03:00 | 2022-03-20
00:00 | 2022-03-20
17:00 | 2022-03-19
15:00 | 2022-03-19
12:00 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website