رياضة

نادال يهزم "خليفته" ألكاراز ويصعد إلى نهائي إنديان ويلز

Lebanon 24
20-03-2022 | 12:00
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بلغ النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، بفوزه على مواطنه، الموهبة الصاعدة كارلوس ألكاراز، في مباراة أقيمت اليوم الأحد في نصف النهائي.

وفاز نادال على اليافع ألكاراز (18 عاما)، الصاعد بقوة في عالم الكرة الصفراء، بصعوبة وبمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-4، 4-6، و6-3.
 
ويتنبأ الكثيرون بمستقبل واعد لألكاراز، ويوصف بأنه سيكون خليفة نادال، الذي شارفت مسيرته على النهاية. 

ورفع نادال، البالغ عمره 35 عاما والمتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مؤخرا في رقم قياسي جديد لعدد بطولات "الغراند سلام" (21 لقبا)، بعد الفوز على ألكاراز، رفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 20 منذ بداية عام 2022، دون أن يتعرض لأي خسارة في العام الحالي حتى الآن.

وبفضل فوزه على ألكاراز أيضا، سجل نادال، انتصاره الـ403 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وواصل مشواره نحو لقب رابع في بطولة إنديان ويلز التي سبق وتوج بها أعوام 2007، و2009، و2013.
 
وسيواجه نادال في نهائي النسخة الحالية لدورة إنديان ويلز، الأميركي تايلور فريتز، المصنف الـ20 عالميا، الذي أطاح بالمصنف السابع، الروسي أندريه روبليف، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5، و6-4.
المصدر: روسيا اليوم
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