رياضة

نادٍ فرنسي يغير ألوان زيه إلى ألوان علم أوكرانيا

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:00
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تخلى نادي لانس الفرنسي عن لوني قميصه التقليدي "الدم والنار"، واستبدلهما، السبت، بلوني علم أوكرانيا - الأصفر والأزرق- في فوزه بنتيجة 3-1 على كليرمون في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى "ليغ 1".

المعتاد أن يلعب النادي بقميصه ذي اللونين الأحمر والأصفر، إلا أنه قال إن الرسالة من تغيير القميص مفادها الترويج للسلام بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وحملت قمصان اللاعبين كذلك كلمة "السلام" بست لغات. كما زينت الجدران الخارجية لملعب المباراة باللونين الأزرق والأصفر.

ومن المقرر عرض القمصان الخاصة في مزاد الأسبوع المقبل على منصة رقمية، بينما من المزمع أن تباع 500 نسخة طبق الأصل في متاجر محلية كبرى.

وقال لانس إن أرباح مبيعات القمصان من المقرر أن نستخدم لتمويل قافلة من السلع الأساسية إلى أوكرانيا.

وأكد النادي في بيان أهمية "التسامح والتضامن والسلام".
المصدر: الحرة
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