باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن مواجهة موناكو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة الفريق ضد موناكو، المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وقال الفريق الباريسي في بيان نشره على موقعه، إن سبب غياب ميسي يعود المعاناته من الإنفلوانزا.وجاء في البيان "ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الإنفلونزا، سيعود إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، على غرار زميله لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا الذي تعافى من التهاب في عينه".وبالإضافة إلى الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات وهيريرا، سيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أيضا في لقاء موناكو، كل من كيلور نافاس، وسيرخيو راموس، وأنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات، وليفين كورزاوا، لأسباب مختلفة.وعانى ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، طوال موسمه الأول في الدوري الفرنسي.