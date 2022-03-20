رياضة

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن مواجهة موناكو

Lebanon 24
20-03-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-933160-637833870627939398.png
Doc-P-933160-637833870627939398.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة الفريق ضد موناكو، المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وقال الفريق الباريسي في بيان نشره على موقعه، إن سبب غياب ميسي يعود المعاناته من الإنفلوانزا.
وجاء في البيان "ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الإنفلونزا، سيعود إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، على غرار زميله لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا الذي تعافى من التهاب في عينه". 
وبالإضافة إلى الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات وهيريرا، سيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أيضا في لقاء موناكو، كل من كيلور نافاس، وسيرخيو راموس، وأنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات، وليفين كورزاوا، لأسباب مختلفة. 
وعانى ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، طوال موسمه الأول في الدوري الفرنسي.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2022-03-20
12:13 | 2022-03-20
12:00 | 2022-03-20
09:00 | 2022-03-20
06:00 | 2022-03-20
03:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website