رياضة

فوز طرابلس والاخاء الاهلي عاليه في بطولة لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
20-03-2022 | 12:13
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خسر الصفاء امام ضيفه طرابلس الرياضي 0 - 2، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة الثالثة ذهابا من مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 بالدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.

وسجل لطرابلس الذي ضمن البقاء في مصاف نوادي الدرجة الاولى، خالد الجاسم وجوزف انساه.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، خسر الحكمة بيروت امام ضيفه الاخاء الاهلي عاليه 0 - 1، سجلها سعيد عواضة.

وبات وضع الصفاء والحكمة بيروت حرجا في البقاء في "دوري الكبار".
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