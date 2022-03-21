لوكلير يفوز بجائزة البحرين الكبرى

أحرز شارل لوكلير من موناكو المركز الأوّل في سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة الصخير، يوم الأحد، متقدماً على زميله الإسباني كارلوس ساينس في ثنائية لفيراري.ومنح لوكلير الحظيرة الإيطالية فوزها الأوّل في الفئة الأولى منذ عام 2019.