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رياضة
رسميًا.. أسعد صقال يقرر "الابتعاد" عن النجمة
Lebanon 24
21-03-2022
|
03:00
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أعلن فريق النجمة، أن رئيسه أسعد صقال قرر الابتعاد عن أمور النادي.
ويعيش النادي أوقاتا عصيبة على الصعيد الجماهيري، بين معارض وموالي لصقال، في ظل خوض النجمة لسداسية الهبوط، بعد انسحابه من مواجهة العهد.
وقال النجمة، في بيان: "حرصا على إستمرار مسيرة الفريق، وبعد الأجواء الضاغطة التي مررنا بها، نتيجة المشكلة الأخيرة التي انعكست سلبا على الجو الرياضي العام، والتي كان الهدف منها تصويب مسار معين، لو نجح لكان الكلام في مكان آخر".
وواصل: "اليوم ينتظر الفريق عدة استحقاقات، تفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية القصوى، لذلك قرر رئيس النادي المهندس أسعد صقال، ومن موقعه الأبوي المعنوي الرافض لأي مساس بوحدة الجمهور، الابتعاد عن أمور النادي وتشكيل لجنة بالتشاور مع مرجعيته، تتولى المسؤولية المباشرة وتواكب الاستحقاقات المنتظرة".
وتابع البيان: "إدارة النادي، وعلى مضض، تفهمت بكل أسف الأسباب التي أوجبت اتخاذ هكذا قرار، وتتمنى على جمهور النادي الوفي بكل أطيافه، توحيد الصفوف والوقوف يدا واحدة خلف الفريق".
(كووورة)
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