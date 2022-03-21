ما سبب غياب ميسي التام عن باريس سان جيرمان؟

أعلن باريس سان جيرمان غياب نجمه، ليونيل ميسي، عن مواجهة موناكو المقررة في الدوري الفرنسي، كاشفًا عن السبب.وقال "بي إس جي" في بيان رسمي، إن ميسي يتلقى العلاج منذ يومين للتعافي من الأنفلونزا.وأشار النادي إلى أن مدافعه، سيرجيو راموس، سيعود للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وينطبق نفس الأمر على لاعب الوسط، أندير هيريرا.وسيعود للتدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل، كل من خوان بيرنات وليفن كورزاوا وآنخيل دي ماريا، بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 65 نقطة، بينما يأتي موناكو ثامنا، برصيد 41 نقطة.