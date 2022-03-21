رياضة

لاعبو هذا الفريق تعرضوا "للعنصرية" أمام كالياري

Lebanon 24
21-03-2022 | 09:00
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أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن حارس مرمى فريقه مايك ماينان والمدافع فيكايو توموري تعرضا لإساءة عنصرية من جانب الجمهور المحلي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 1-صفر على مضيفه كالياري في سردينيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وكان ماينان الأقرب إلى جمهور كالياري بينما كان يحتفل مع توموري في نهاية المباراة وعندها تعرضا للإساءة العنصرية ما تسبب في مشادة بين عدد من لاعبي الفريقين.

وقال ميلان عبر تويتر بعد المباراة: خصصت هذه المباراة في الدوري الإيطالي من أجل مناهضة العنصرية لكن الطريق في هذا المجال لا يزال طويلا ولابد لنا من الاستمرار في القتال (ضد العنصرية).

وقال بيولي إن ماينان وتوموري أكدا له أنهما تعرضا للإساءة العنصرية من جانب الجمهور.

ومن جهة أخرى قال جواو بيدرو مهاجم كالياري إنه لم يسمع أي شيء من هذا القبيل ودافع عن مشجعي فريقه قائلا: لم أسمع شيئا، هذا موضوع حساس جدا لكني في الواقع كنت في وسط الملعب في هذا التوقيت.
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