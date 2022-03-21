جون تيري ينضم لعملية شراء "تشلسي"... هذا ما أعلنه

أعلن جون تيري القائد السابق لتشيلسي، أنه سيحاول المساعدة في حماية "تاريخ وتراث" النادي من خلال الانضمام إلى كونسورتيوم "ترو بلوز" في محاولته لشراء حصة تبلغ 10% من النادي الإنجليزي.وكتب تيري في حسابه على تويتر: "كان تشيلسي جزءا مهما من حياتي لمدة 22 عاما".وتابع:"أريد أن أرى تاريخ النادي وتراثه محميين، بينما ندخل حقبة جديدة مع أشخاص متشابهين في التفكير ولديهم نفس الرؤية طويلة المدى لبناء أفضل ناد لكرة القدم في العالم".وأردف:"بعد أن التقيت وسمعت ما يدور حول كونسورتيوم ترو بلوز، أعلم أنهم يفهمون ذلك".وأضاف: "إنهم مجموعة من مشجعي تشيلسي وحاملي التذاكر الموسمية الذين ابتكروا مفهوما يكمل ويساعد العرض المفضل لإدارة النادي، مع إضافة حلقة اتصال مع المشجعين والتفاعل مع مجلس الإدارة".ويتألف الكونسورتيوم من لاعبين سابقين، ومن بينهم تيري ولاعبة تشيلسي السابقة، كلير رافيرتي، بالإضافة إلى رواد أعمال ومشجعين بريطانيين.ويتلقى الكونسورتيوم المشورة من إحدى الشركات في مجال الاندماج والاستحواذ والاستشارات الإستراتيجية التي تركز على قطاعات ألعاب الفيديو والمراهنات والرياضة.وتم تقديم 3 عروض لشراء تشيلسي من قبل مجموعات بقيادة المطور العقاري البريطاني، نيك كاندي، وعائلة ريكيتس، ملاك فريق شيكاغو كابس، المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، ومارتن بروتون وسيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في 2 آذار للبيع بعد الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.