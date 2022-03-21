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رياضة
إصابة لاعب كرة قدم بهاتف محمول... إليكم ماذا جرى!
Lebanon 24
21-03-2022
|
17:00
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أصيب لاعب كرة قدم برازيلي في غريميو القادم من بورتو أليغري بهاتف محمول أثناء احتفاله بهدف يوم السبت وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي.
وكان لوكاس سيلفا يحتفل بهدف غريميو الثالث في فوزه 3-صفر على غريمه في المدينة إنترناسيونال عندما أصيب في وجهه بهاتف أُلقي من المدرجات.
وقال غريميو في تقرير المباراة على تويتر: البديل لوكاس سيلفا ينزف بعد أن اصطدم به هاتف محمول.
وأظهر مقطع فيديو للواقعة لاعب وسط ريال مدريد وأولمبيك مرسيليا السابق البالغ من العمر 29 عاما وهو ينزف من فمه.
ووقع الاعتداء في الدقيقة 79 من مباراة قبل نهائي بطولة ولاية ريو جراندي دو سول.
المصدر: العربية
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