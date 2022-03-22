رياضة

كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح وماني

Lebanon 24
22-03-2022 | 00:00
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كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سبب غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، نجمي الريدز، عن مواجهة توتينغهام فورست، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "صلاح شعر بألم في قدمه مرة أخرى عقب مباراة برايتون".

وتابع: "الإصابة ليست كبيرة، كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه، إذا كان لديك القليل من الألم".
 
وأضاف: "في نفس الموقف، كان واضحا أننا لن نستعين بساديو ماني في المباراة، لأنه سيخوض مباراة مهمة في تصفيات المونديال".

وختم المدرب الألماني: "لا أريد أن أكون الشخص الذي يفعل نفس الأشياء مرتين، والتي يمكن أن يساء فهمها".

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال، يومي 25 و29 آذار الجاري، في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.
المصدر: روسيا اليوم
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