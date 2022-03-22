رياضة

لبنان... تغريم التضامن صور وإيقاف لاعب العهد

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:00
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أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، تغريم نادي التضامن صور مبلغ 2.5 مليون ليرة لبنانية.

وشهدت مباراة التضامن صور والبرج احتساب الحكم سامر السيد قاسم ركلة جزاء في الدقيقة 93، حيث حصلت بعض الإشكالات مع جمهور التضامن صور.
 
وفي سياق آخر، أوقفت لجنة الانضباط لاعب العهد حسين زين، مباراتين لأسباب سلوكية.
 
كما أوقف الاتحاد لاعبي شباب البرج مهدي طليس وسلطان حيدر، بالإضافة للاعب الأنصار كريم درويش، ولاعب سبورتينغ حمزة محمود، ولاعب النجمة قاسم الزين، مباراة في الدوري، بسبب تراكم البطاقات. 

ويتصدر العهد الدوري اللبناني لكرة القدم برصيد 36 نقطة.
 
(كووورة)
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