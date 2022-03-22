15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لبنان... تغريم التضامن صور وإيقاف لاعب العهد
Lebanon 24
22-03-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، تغريم نادي التضامن صور مبلغ 2.5 مليون ليرة لبنانية.
وشهدت مباراة التضامن صور والبرج احتساب الحكم سامر السيد قاسم ركلة جزاء في الدقيقة 93، حيث حصلت بعض الإشكالات مع جمهور التضامن صور.
وفي سياق آخر، أوقفت لجنة الانضباط لاعب العهد حسين زين، مباراتين لأسباب سلوكية.
كما أوقف الاتحاد لاعبي شباب البرج مهدي طليس وسلطان حيدر، بالإضافة للاعب الأنصار كريم درويش، ولاعب سبورتينغ حمزة محمود، ولاعب النجمة قاسم الزين، مباراة في الدوري، بسبب تراكم البطاقات.
ويتصدر العهد الدوري اللبناني لكرة القدم برصيد 36 نقطة.
(كووورة)
الأكثر قراءة
بعد سنوات من طلاقهما يورغو شلهوب ينشر صورة لزوجته السابقة الالمانيّة الاصل... هكذا أصبحت!
Lebanon 24
بعد سنوات من طلاقهما يورغو شلهوب ينشر صورة لزوجته السابقة الالمانيّة الاصل... هكذا أصبحت!
10:34 | 2022-03-21
21/03/2022 10:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
11:00 | 2022-03-21
21/03/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
12:46 | 2022-03-21
21/03/2022 12:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
21/03/2022 06:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:00 | 2022-03-22
كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح وماني
17:00 | 2022-03-21
إصابة لاعب كرة قدم بهاتف محمول... إليكم ماذا جرى!
15:00 | 2022-03-21
جون تيري ينضم لعملية شراء "تشلسي"... هذا ما أعلنه
12:00 | 2022-03-21
بعد الرباعية أمام ريال مدريد... تشافي يدخل التاريخ
09:00 | 2022-03-21
لاعبو هذا الفريق تعرضوا "للعنصرية" أمام كالياري
06:00 | 2022-03-21
ما سبب غياب ميسي التام عن باريس سان جيرمان؟
فيديو
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 11:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
22/03/2022 11:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
03:20 | 2022-03-21
22/03/2022 11:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact