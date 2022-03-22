رياضة

هل انتهى مشوار ديبالا مع يوفنتوس؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:00
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أعلن المدير الإداري لفريق يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو أريفابيني أمس الاثنين أن فريق "السيدة العجوز" لن يقدم عرضا جديدا للأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عدة عن أريفابيني قوله إنه "بوصول الصربي دوسان فلاهوفيتش في كانون الثاني لم يعد دور ديبالا مركزيا. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".
المصدر: روسيا اليوم
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