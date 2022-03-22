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رياضة
أنشيلوتي: الخسارة أمام برشلونة تؤلمنا
Lebanon 24
22-03-2022
|
17:00
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أقرّ المدرّب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بتحمل مسؤولية الخسارة الفادحة التي تكبدها فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة على ملعبه سانتياغو برنابيو في الدوري الاسباني يوم الأحد، مؤكّدا أنه لم يُعدّ فريقه جيدا للمباراة.
وقال أنشليوتي "تشكيلتي لم تكن جيدة، الأمور لم تسر كما يجب ولا أجد أي مشكلة في تحمل مسؤولية الخسارة الفادحة. لقد لعبنا بطريقة سيئة ولم أجهّز الفريق كما يجب، في بعض الأحيان نفشل، هكذا هي الأمور".
وأضاف "كنت مدركا أن هذه المباراة تتخذ أهمية خاصة لأنصارنا وبالتالي فأنا آسف فعلا. لقد تفوق علينا برشلونة وهو يستحق الفوز".
وأوضح "أمامنا أسبوعان للعمل (خلال النافذة الدولية)، سنستعيد (المهاجم) كريم بنزيمة و(الظهير) فرلان مندي. لدينا الوقت لهضم هذه الخسارة. سنلتقط أنفاسنا ونستعد للسباق النهائي في الموسم من أجل حصد الألقاب. فترة التوقف ستعود علينا بالفائدة".
وعن إشراكه لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في مركز متقدم، أجاب أنشيلوتي الفائز بالدوري المحلي في أربع بطولات كبرى في مسيرته (إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا) "كنا نريد سيطرة أكبر على الكرة والضغط عاليا لكن بعد تخلفنا بهدف لم تسر الخطة الموضوعة ونجح الفريق المنافس في إلحاق الأذى بنا".
وختم "هذه الخسارة تؤلمنا من دون أدنى شك، لكن يتعين علينا المحافظة على توازننا. قد أفشل مرة واحدة لكن من النادر أن أفشل مرتين".
المصدر: العربية
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