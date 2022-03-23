بعد إصابته.. نادال يعلن فترة غيابه عن ملاعب الكرة الصفراء

أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا غيابه بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب لإصابته بكسر في أحد أضلاعه خلال مشاركته الأخيرة في دورة إنديان ويلز الأميركية.

وغرد نادال البالغ 35 عاما عبر حسابه في "تويتر" بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا إثر عودته من الولايات المتحدة: "سأغيب بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب.. ليست أخبارا جيدة، ولم أتوقع ذلك".

وسيغيب "الماتادور" عن بداية موسم الدورات الترابية حيث يتألق بشكل رهيب، وذلك بعد بداية نارية حقق فيها 20 فوزا هذا الموسم وثلاثة ألقاب.

وستفتقد نادال دورتا مونتي كارلو وبرشلونة، وتحوم شكوك حول عودته إلى دورة مدريد للماسترز بين 1 و8 أيار المقبل.