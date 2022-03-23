رياضة

نيمار يصل إلى تدريبات سان جيرمان بـ"حالة يُرثى لها"

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:00
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كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان، يمر بلحظة سيئة بين صفوف الفريق الفرنسي، وأنه لم يعد يتدرب تقريبا.

وكان هذا ما قاله دانييل ريولو، الصحافي بشبكة (أر إم سي سبورت)، حيث أكد من خلال برنامج "After Foot" أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أصبح يمثل مشكلة بالنسبة للجميع.

وقال ريولو إن المهاجم البرازيلي "لم يعد يتدرب تقريبا ويصل إلى المران في حالة يرثى لها... نيمار يحمل روحا انتقامية تجاه بي إس جي، وهناك قطيعة تامة بينه والنادي والفريق".

وطالب الصحافي المسؤولين في نادي العاصمة الفرنسية باتخاذ قرار في هذا الصدد، وقال "مشجعو باريس سان جرمان ليس لديهم أدنى اهتمام بأفعال نيمار الغريبة، دعوه يذهب، إنه يدمر النادي".

وأضاف "مشجعو باريس سان جرمان لا يهمهم ما إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد معه، بسبب فيلمه الوثائقي على نتفليكس وكل هذه الأمور... يجب أن يدعوه يرحل. إنه يتسبب في الكثير من الضرر داخل النادي".
 
(موقع ملاعب)
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