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رياضة
مفاجأة في عالم التنس.. المصنفة الأولى تعتزل في عمر 25 عاما
Lebanon 24
23-03-2022
|
09:00
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بشكل مفاجئ وفي عمر 25 عاما، قررت المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي اعتزال التنس وهي في قمة تألقها، بداعي أنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة في البطولات.
ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا، وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.
وقالت بارتي المفعمة بالمشاعر في فيديو على حسابها في "إنستغرام": "آشلي بارتي الإنسانة لديها الكثير من الأحلام التي تود مطاردتها، ولا يتضمن ذلك بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتها والوجود بعيدا عن منزلها، وهو المكان الذي تحب الوجود فيه باستمرار".
وأضافت: "لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي الإنسانة، لا آشلي بارتي الرياضية".
وقضت بارتي إجمالي 121 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي.
وهذا يعتبر الاعتزال الثاني لبارتي في مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة كمراهقة قرب نهاية 2014 بسبب انزعاجها من خوض البطولات، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.
وقالت بارتي في الفيديو، وإلى جانبها صديقتها المقربة وزميلتها السابقة في منافسات الزوجي كيسي ديلاكوا: "أعرف أني فعلت ذلك من قبل لكن بمشاعر مختلفة".
وأضافت اللاعبة الأسترالية: "أنا ممتنة جدا للتنس، فلقد منحني كل أحلامي وأكثر، لكني أعرف أن الوقت مناسب الآن للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى ووضع مضربي جانبا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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