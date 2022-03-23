رياضة

مبابي يثير أزمة في معسكر منتخب فرنسا... ماذا فعل؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 12:00
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أثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أزمة في معسكر منتخب فرنسا مع مسؤولي اتحاد الكرة في البلاد.

وكشف تقرير صحفي فرنسي عن نشوب خلاف حاد بين مبابي واتحاد الكرة الفرنسي، بسبب رفض اللاعب المشاركة في حملة تسويقية، صباح الثلاثاء.
وأضاف التقرير أن كيليان يريد تغييرات في آليات دفع المكافآت، كما يشعر بعدم الارتياح مع الرعاة الذين يتعارضون مع عقود أخرى تتعلق بتناول الطعام الصحي.

ويستعد مهاجم بي إس جي لخوض مباراتين مع منتخب بلاده ضد كوت ديفوار ثم جنوب إفريقيا، يومي 25 و29 آذار الجاري، في إطار استعداد الديوك لخوض منافسات كأس العالم (قطر 2022).
المصدر: روسيا اليوم
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