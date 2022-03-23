رياضة

بدء مرحلة بيع تذاكر كأس العالم "قطر 2022" حسب الطلب

Lebanon 24
23-03-2022 | 17:00
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بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء، بيع تذاكر مونديال قطر 2022 حسب الطلب، وهي مرحلة ستستمر حتى الـ29 من مارس الجاري، قبل سحب قرعة البطولة في الأول من أبريل.

وبمجرد أن انتهت فترة بيع الاختيار العشوائي الأولى يوم الاثنين الماضي، أصبح من الممكن شراء التذاكر المتبقية لهذه المرحلة الأولى على موقع FIFA.com/tickets حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).
 
وكما أعلن "الفيفا" أنه ستكون هناك تذاكر متاحة لجميع المباريات، باستثناء الافتتاحية والنهائية، وستكون هناك أيضا سلسلة تذاكر خاصة بفريق محدد لكل من يرغب في متابعة منتخب بعينه طوال البطولة.
 
كما سيجري طرح تذاكر لأربعة ملاعب لمنح المشجعين فرصة فريدة لعيش أجواء أربع مباريات وملاعب مختلفة بفضل المسافات القصيرة بين استادات قطر.

وستكون هناك أيضا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي فئة ستوفر مرافق ومساحات مخصصة وستغطي جملة من المتطلبات كجزء من باقي أنواع التذاكر المشار إليها سابقا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن كافة المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو قدموا من خارجها، سيحتاجون إلى بطاقة "هيّا" التي تعد بمثابة تصريح دخول للجماهير الدولية القادمة للبلد الخليجي من أجل مشاهدة البطولة.

وسيتعين على كل مشجع أن يدخل للاستاد مصحوبا بهذه البطاقة وتذكرة المباراة.
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