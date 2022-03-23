بدء مرحلة بيع تذاكر كأس العالم "قطر 2022" حسب الطلب

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء، بيع تذاكر مونديال قطر 2022 حسب الطلب، وهي مرحلة ستستمر حتى الـ29 من مارس الجاري، قبل سحب قرعة البطولة في الأول من أبريل.



وبمجرد أن انتهت فترة بيع الاختيار العشوائي الأولى يوم الاثنين الماضي، أصبح من الممكن شراء التذاكر المتبقية لهذه المرحلة الأولى على موقع FIFA.com/tickets حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

وكما أعلن "الفيفا" أنه ستكون هناك تذاكر متاحة لجميع المباريات، باستثناء الافتتاحية والنهائية، وستكون هناك أيضا سلسلة تذاكر خاصة بفريق محدد لكل من يرغب في متابعة منتخب بعينه طوال البطولة.