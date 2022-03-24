رياضة

هل سيُنقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:00
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طالبت إحدى شركات الإعلان، وأخرى للتواصل والعلاقات العامة وصناعة المحتوى، بنقل قلب الأسطورة الأرجنتيني الراحل ديجو مارادونا، الذي فارق الحياة في 25 تشرين ثاني 2020، إلى مونديال "قطر 2022".

وقال البيان الذي نشرته الشركتان "بعد تحركات وتنقلات عديدة، آخر شيء معروف هو قلب مارادونا موجود تحت الحراسة، ومحفوظ في مادة الفورمالدهيد، في قسم التشريح المرضي التابع لشرطة بوينوس آيرس. حتى الآن".

وأضاف "الشركتان المروجتان لهذه المبادرة التي تقترح وجود قلب دييجو في مونديال قطر في نوفمبر/تشرين ثان المقبل".

كما أشار البيان إلى أن الشركتين مقتنعتان بأنه لو كان مارادونا على قيد الحياة، لكان حاضرا في المونديال لتشجيع الأرجنتين.

وأوضح أيضا أن هناك "جهات عديدة تتبنى" هذه المبادرة.
 
(كووورة)
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