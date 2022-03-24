رياضة

بعد إقتحام منزل بوغبا... هذه هي "أغلى" الأشياء التي سرقت منه

Lebanon 24
24-03-2022 | 06:00
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كشف النجم الفرنسي بول بوغبا عن "أغلى" الأشياء التي سرقت من منزله، الثلاثاء الماضي، أثناء مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووصف بوغبا اقتحام منزله بينما كان أطفاله نائمين بـ"أسوأ كابوس" تعرضت له عائلته.

وقال النجم الفرنسي في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية، إن عائلته "سلبت الإحساس بالأمان"، مضيفا أن من بين المسروقات الميدالية الذهبية التي حصل عليها عقب فوز فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.

وحول طبيعة المسروقات، قال بوغبا: "كانت هناك جواهر من والدتي، وميدالية كأس العالم. أكثر ما أخافني هو أن طفليّ كانا في المنزل مع المربية أثناء الحادث".

وتابع: "كنا في حالة صدمة لأيام. المهم في نهاية الأمر أن طفليّ بخير ولم يتعرضا لأذى".

وعبّر بوغبا عن أمله في أن تنعشه فترة الاستراحة التي حصل عليها عقب عملية السطو، وتجدد نشاطه، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن أدائه ومستقبله مع "الشياطين الحمر".

وأضاف: "أريد أن أحصل على وقت للراحة لأعود بأفضل شكل للنادي، كما أن ارتداء قميص فرنسا مصدر فخر سأدافع عنه بقوة".
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