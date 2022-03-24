رياضة

مدرب المنتخب البرازيلي قلق على نيمار... هذا ما قاله

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:00
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أقر أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب منتخب البرازيل، الأربعاء بشعوره بـ"القلق" تجاه نجم المنتخب وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لكنه امتنع عن الإفصاح عما دار بينهما.

وأكد تيتي خلال مؤتمر صحفي لدى سؤاله حول إذا ما كانت دارت بينه وبين نيمار محادثة خاصة، بسبب مشاكل اللاعب المستمرة داخل وخارج الملعب: "لدينا قلق عام، ولكن هناك أمورا خاصة للغاية، داخل غرف الملابس، أمر خاص".

وانضم نيمار لمعسكر "السيليساو" لمواجهتي تشيلي وبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، وسط حالة من الجدل والانتقادات، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

ويعاني نيمار من تراجع في مستواه مع ناديه الباريسي، خصوصا بعد وداع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

وأكد تيتي: "إذا كان هناك مدرب وأنا كنت لاعبا، وقام بعرض مشاكلي علانية، بالتأكيد سأعترض. أفعل مع اللاعبين ما كنت أحب أن يفعله معي المدربون".

كما أثنى مدرب البرازيل، على سلوك والتزام اللاعب صاحب الـ30 عاما في كل مرة يستدعى فيها للمنتخب.

وتابع: "ما يحدث في النادي أمر، والمنتخب أمر آخر تماما. لاعبون كثيرون مروا بمشاكل مع أنديتهم، وآخرون يأتون بدوافع شخصية. نيمار اعتاد اللعب تحت الضغوط. لدينا الضغط الخاص بنا، ولن نزيدها بضغوط خارجية".

وأبدى تيتي ثقته الكبيرة في نيمار الذي سيشارك في مواجهة تشيلي كمهاجم صريح، لكن بحرية كاملة للتحرك داخل الملعب والإبداع.
المصدر: روسيا اليوم
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