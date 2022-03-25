اليابان تتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة على التوالي

تأهل المنتخب الياباني إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد تغلبه 2-0 على مضيفه الأسترالي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات.



ويدين المنتخب الياباني بالفضل في الفوز لنجمه كاورو ميتوما الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 89 و90+4.