رياضة

هذا هو سبب حجب اسم مارادونا من لعبة "فيفا"

Lebanon 24
25-03-2022 | 03:00
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أعلنت شركة "إي أي سبورتس"، تعليق تواجد الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بكرة القدم.


وقالت "إي أي سبورتس" إنها اتخذت قرار حذف مارادونا من لعبتها "فيفا 22" على خلفية نزاع قانوني، وأصدرت بيانا يوضح حيثيات وأسباب قرارها.

وأوضحت الشركة في بيان أنه: "بسبب نزاع قانوني من طرف ثالث، يجب أن نعلّق مشاركة مارادونا من FIFA Ultimate Team Packs وUltimate Draft Packs وSoccer Aid World XI".

وأضاف البيان: "لن يتم توفير عناصر أيقونة مارادونا في تحديات بناء التشكيلة وFUT Draft، وسيظل النطاق السعري الخاص به عند قيمته الحالية حتى إشعار آخر".

وتابع: "نحترم خيبة أمل اللاعبين، ونأمل بإعادة أحد أعظم رموز كرة القدم إلى اللعبة في المستقبل"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
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