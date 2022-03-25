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رياضة
بعد إهداره ركلة جزاء لاعب كرة قدم يعتزل دوليا... من هو؟
Lebanon 24
25-03-2022
|
12:00
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قرر المهاجم التركي بوراك يلماز اعتزال اللعب دوليا، وذلك مباشرة بعد خروج منتخب بلاده من نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 بالخسارة الخميس أمام البرتغال 1-3 .
وقال القائد يلماز في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة: "كانت مباراتي الأخيرة (بقميص المنتخب الوطني، معربا عن "حزنه" لانتهاء مسيرته الدولية بهذه الطريقة.
وكان ابن الـ36 عاما صاحب هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده في مباراة الخميس ضمن نصف نهائي المسار الثالث من الملحق القاري، بعدما تقدمت البرتغال بهدفين نظيفين، ثم حصل على فرصة لإدراك التعادل لكنه فشل في ترجمة ركلة الجزاء قبل 5 دقائق على النهاية.
وعلق مهاجم ليل الفرنسي الذي لعب دورا كبيرا في قيادة الأخير الموسم الماضي إلى لقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 2011، على إهداره ركلة الجزاء بالقول: "أعتقد أني سأستيقظ ليلا حتى نهاية حياتي وأنا أفكر بأنه كان يتوجب علي تسجيل ركلة الجزاء هذه".
وكان يلماز ضمن تشكيلة المنتخب التركي في مشاركتيه في كأسي أوروبا 2016 و2020، وخاض خلال مسيرته 77 مباراة دولية سجل خلالها 31 هدفا.
المصدر:
روسيا اليوم
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