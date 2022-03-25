جمعية بيروت ماراتون دعت الى استلام أرقام المشاركين في سباق السيدات

دعت جمعية "بيروت ماراتون" الى استلام ارقام العداءات والعدائين الذين تسجلوا في سباق "طريقك قرارك" المقرر الاحد 27 آذار، اليوم وغدا في مقر الشركات الناشئة بمنطقة بيروت الرقمية BDD شارع بشارة الخوري مقابل وزارة المالية - مديرية الواردات في مبنى رقم 1075 (الطابق الخامس) لغاية الساعة السابعة مساء.كما تعقد الجمعية مؤتمرا صحافيا لتقديم العداءات المحترفات اللواتي سيشاركن في سباق ال 10 كيلومترات التنافسي عند الساعة 11 قبل ظهر غد السبت في الجامعة اللبنانية - الأميركية في الحمرا شارع السادات بقاعة مسرح إروين.وأعلنت الجمعية انجاز كل التحضيرات الإدارية واللوجستية للسباق، الذي يقام بعد غد الأحد في منطقة واجهة بيروت البحرية.