رياضة

مصرع مشجع مصري وإصابة 9 آخرين أثناء السفر لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال

Lebanon 24
25-03-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-935310-637838383687089081.jpg
Doc-P-935310-637838383687089081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي طالب بجامعة أسيوط وأصيب 9 آخرين إثر حادث أليم أثناء سفرهم إلى محافظة القاهرة لمؤازرة المنتخب المصري في مواجهته أمام السنغال، مساء اليوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن.

وحسب المصادر المحلية، أسفر الحادث عن وقوع وفاة الطالب زياد خالد محمد وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

ودلت التحريات أنهم كانوا في طريقهم لتشجيع منتخب مصر في مباراة المنتخب أمام السنغال مساء اليوم.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:49 | 2022-03-25
15:00 | 2022-03-25
12:00 | 2022-03-25
11:14 | 2022-03-25
09:00 | 2022-03-25
06:00 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website