رياضة

مصر تقترب من المونديال بعد فوزها على السنغال

Lebanon 24
25-03-2022 | 17:49
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فاز المنتخب المصري، اليوم الجمعة، بهدف نظيف على ضيفه السنغال، لحساب جولة الذهاب بالدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.
 
وتقدم المنتخب المصري بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر اللقاء، الذي احتضنه استاد القاهرة، وذلك عن طريق هدف من نيران صديقة لساليو سييس، ظهير أيسر منتخب السنغال.

وأرسل عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، كرة طولية هيأها مصطفى محمد برأسه للنجم محمد صلاح، الذي سددها بدوره ببراعة، لكن القائم تصدى لتسديدته، قبل أن تصطدم باللاعب ساليو، وتدخل الشباك.

وتقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة داكار، بينما يتأهل الفائز بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر، نهاية العام الجاري.

وكان المنتخبان قد التقيا، قبل أسابيع، في نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بمباراة انتهت بالتعادل السلبي وحسمها "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.
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