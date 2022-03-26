برشلونة سيتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة فقط!

يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نجم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من القيود المالية التي يواجهها النادي.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق الكتالوني يضعان على رادارهما كل من النجم المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.لكن قبل ذلك، فإن "البارصا" سيحاول جاهدا التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، حسب ما ذكر المصدر.وأوضح أنه في حال فشل برشلونة في الاستفادة من خدمات الشاب هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، فإنه سيوجه مباشرة بوصلته صوب صلاح أو ليفاندوفسكي.