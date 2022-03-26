رياضة

برشلونة سيتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة فقط!

Lebanon 24
26-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-935374-637838730223567503.jpg
Doc-P-935374-637838730223567503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نجم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من القيود المالية التي يواجهها النادي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق الكتالوني يضعان على رادارهما كل من النجم المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن قبل ذلك، فإن "البارصا" سيحاول جاهدا التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، حسب ما ذكر المصدر.

وأوضح أنه في حال فشل برشلونة في الاستفادة من خدمات الشاب هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، فإنه سيوجه مباشرة بوصلته صوب صلاح أو ليفاندوفسكي.
 
واستبعدت "ماركا" نجاح صفقة المهاجم النرويحي، بسبب متطلباته المالية الكبيرة.

وبشأن صلاح، أوردت الصحيفة أنه أصغر سنّا من ليفاندوفسكي، كما أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة لأي اتفاق مع فريقه ليفربول، "مما يجعله خيارا أكثر ملاءمة لبرشلونة".

وكان مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تحدث، الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد "مو صلاح"، قائلا إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات التجديد، مضيفا "لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-03-26
14:00 | 2022-03-26
13:56 | 2022-03-26
11:00 | 2022-03-26
08:00 | 2022-03-26
02:00 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website