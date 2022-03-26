16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
برشلونة سيتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة فقط!
Lebanon 24
26-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نجم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من القيود المالية التي يواجهها النادي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق الكتالوني يضعان على رادارهما كل من النجم المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
لكن قبل ذلك، فإن "البارصا" سيحاول جاهدا التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، حسب ما ذكر المصدر.
وأوضح أنه في حال فشل برشلونة في الاستفادة من خدمات الشاب هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، فإنه سيوجه مباشرة بوصلته صوب صلاح أو ليفاندوفسكي.
واستبعدت "ماركا" نجاح صفقة المهاجم النرويحي، بسبب متطلباته المالية الكبيرة.
وبشأن صلاح، أوردت الصحيفة أنه أصغر سنّا من ليفاندوفسكي، كما أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة لأي اتفاق مع فريقه ليفربول، "مما يجعله خيارا أكثر ملاءمة لبرشلونة".
وكان مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تحدث، الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد "مو صلاح"، قائلا إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات التجديد، مضيفا "لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".
تابع
الأكثر قراءة
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
Lebanon 24
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
01:41 | 2022-03-26
26/03/2022 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
01:08 | 2022-03-26
26/03/2022 01:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
23:29 | 2022-03-25
25/03/2022 11:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
12:30 | 2022-03-26
26/03/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
12:23 | 2022-03-26
26/03/2022 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-03-26
ميسي: سأوضح "أموراً كثيرة" بعد كأس العالم
14:00 | 2022-03-26
غاريث بيل: في حين ينتحر أشخاص بسبب قسوة وسائل الإعلام فإنها تهاجم اللاعبين بلا رحمة
13:56 | 2022-03-26
حادث مرعب لنجل شوماخر في سباق جدة للفورمولا 1 (فيديو)
11:00 | 2022-03-26
أزمة تواجه منتخب مصر.. وكيروش: انظروا لما حدث لإيطاليا
08:00 | 2022-03-26
حكيمي يريد الرحيل من باريس سان جيرمان.. ما علاقة ميسي؟
02:00 | 2022-03-26
هذا هو سبب خروج إيطاليا من كأس العالم 2022
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
27/03/2022 03:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact