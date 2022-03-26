رياضة

حكيمي يريد الرحيل من باريس سان جيرمان.. ما علاقة ميسي؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:00
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أكدت تقارير صحافية أن الظهير المغربي أشرف حكيمي "يشعر بالهلع" ويريد الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان بعد أقل من موسم واحد على انضمامه إليه بسبب الانقسام الداخلي في الفريق وعدم حديث لاعبي أميركا الجنوبية معه وأبرزهم ميسي ونيمار.

وكشف تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الأجواء غير إيجابية في باريس سان جيرمان حاليًا بعد الإقصاء الأوروبي، على الرغم من اقتراب الفريق من لقب الدوري الفرنسي، وأن هناك العديد من التغييرات ستحدث بالصيف.

ونقل التقرير حديث الصحافي الفرنسي دانييل ريولو لراديو "مونت كارلو": حكيمي يريد الرحيل ويشعر بالهلع، لقد اكتفى من فترة تواجده في "بارك دي برينس"، نجوم قارة أميركا الجنوبية في الفريق لا يتفاعلون معه ولا يتحدثون إليه ومن ضمنهم ميسي ونيمار.

وتابع: حكيمي يشعر أن إمكانياته لن تظهر مع باريس، لم يعد يستطيع التحمل أكثر من ذلك.

وأشار راديو "مونت كارلو" إلى أن الفريق الباريسي أصبح منقسمًا لمعسكرين، الأول من لاعبي أميركا الجنوبية والثاني ممن يتحدثون الفرنسية، وانفجر الوضع بين المعسكرين عقب الهزيمة من موناكو.

ولعب المغربي مع باريس 32 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه، سجل 3 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة، ويمتد عقده حتى عام 2026.
المصدر: العربية
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