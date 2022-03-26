غاريث بيل: في حين ينتحر أشخاص بسبب قسوة وسائل الإعلام فإنها تهاجم اللاعبين بلا رحمة







وكتب بيل على "تويتر" الجمعة أن المقال الذي نشرته صحيفة "ماركا" كان بمثابة "قطعة من الصحافة الافترائية والمهينة والمحفوفة بالمخاطر".



وأضاف: "في حين ينتحر أشخاص بسبب قسوة وسائل الإعلام وعنادها، أريد أن أعرف من الذي يحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية التي تسمح لهم بكتابة مثل هذا المقال؟"



في مقال رأي نشر الخميس، وصف الكاتب مانويل خوليا بيل بـ"الطفيلي"، وأنه بعد أن كان يلعب بشكل جيد في مواسمه الأولى مع ريال مدريد، وأصبح الآن "يمتص الدماء دون أن يقدم أي شيء في المقابل"، على حد قول الكاتب. أفصح غاريث بيل عن الضرر النفسي الذي يمكن أن يتعرض له الرياضيون المحترفون بسبب ضغوط وسائل الإعلام بعد أن نشرت صحيفة يومية إسبانية رائدة مقالا عن لاعب ريال مدريد بعنوان "الطفيل الويلزي".وكتب بيل على "تويتر" الجمعة أن المقال الذي نشرته صحيفة "ماركا" كان بمثابة "قطعة من الصحافة الافترائية والمهينة والمحفوفة بالمخاطر".وأضاف: "في حين ينتحر أشخاص بسبب قسوة وسائل الإعلام وعنادها، أريد أن أعرف من الذي يحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية التي تسمح لهم بكتابة مثل هذا المقال؟"في مقال رأي نشر الخميس، وصف الكاتب مانويل خوليا بيل بـ"الطفيلي"، وأنه بعد أن كان يلعب بشكل جيد في مواسمه الأولى مع ريال مدريد، وأصبح الآن "يمتص الدماء دون أن يقدم أي شيء في المقابل"، على حد قول الكاتب.

وكان المقال مصحوبا برسم يجسد بعوضة مع وجه بيل على شعار ريال مدريد.