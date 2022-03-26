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رياضة
ميسي: سأوضح "أموراً كثيرة" بعد كأس العالم
Lebanon 24
26-03-2022
|
16:00
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أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، انه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3-صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.
قال ميسي في بوينوس أيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة".
وضمنت الأرجنتين تأهلها منذ فترة في التصفيات الأميركية الجنوبية، فيما يأمل ميسي باحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها في 2014 عندما حل وصيفاً لألمانيا بعد التمديد.
ورداً على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في ونيو المقبل "لا أعرف. أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور (الثلاثاء في غوايايكيل). هناك بعدها مباريات التحضير في سبتمبر وأكتوبر.ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف".
وتابع نجم أمجاد برشلونة الإسباني سابقاً "أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة". واوضح صاحب 81 هدفاً مع "ألبي سيليستي" أن الفوز في ملعب بومبونييرا كان هاما "لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم".
وبعد قدومه إلى الفريق المملوك قطرياً، يعيش ميسي موسماً متذبذباً في باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدراً تقدمه ذهاباً.
المصدر: فرانس برس
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