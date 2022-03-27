رياضة

مدرب "الآزوري" يطالب الطليان برفع رؤوسهم بعد الفشل في التأهل لمونديال قطر

Lebanon 24
27-03-2022 | 02:00
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طالب روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي لاعبيه برفع رؤوسهم بعد فشل "الآزوري" في التأهل مرة ثانية تواليا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى مستقبله.

وكتب مانشيني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بصورة له: "فلنأخذ الوقت للتفكير والفهم بوضوح. الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو رفع الرؤوس والعمل للمستقبل".

وأضاف: "الصيف الماضي كنا على قمة أوروبا بعد إكمال أحد أجمل المشاوير في تاريخ المنتخب الوطني. قبل ساعات قليلة استيقظنا ونحن في أحد اسوأ المواقف".
ورأى مانشيني أن الخسارة المفاجئة لحامل لقب كأس أوروبا أمام مقدونيا الشمالية في اللحظات الأخيرة من نصف نهائي الملحق الأوروبي أمس الأول "يصعب تقبلها، لكن قبول الخسائر هو جزء من النمو البشري الرياضي".

وسئل مانشيني البالغ 57 عاما بعد المباراة في باليرمو عما إذا كان سيتابع مهامه، لكنه أجاب باختصار "سنرى".

وتابع المدرب الذي يرتبط بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى 2026: "أشعر بالمسؤولية، عندما نخسر يكون المدرب المسؤول الأول".

وقام مانشيني بتطوير أداء المنتخب الإيطالي بعد خيبة فشل التأهل إلى المونديال الروسي، فبنى تشكيلة أحرزت اللقب القاري مركزا على الاستحواذ والضغط الهجومي، لكنه عانى سلسلة خيبات في تصفيات المونديال القطري وضعته مجددا خارج العرس العالمي المقرر نهاية العام الجاري.
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