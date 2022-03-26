رياضة

حادث مرعب لنجل شوماخر في سباق جدة للفورمولا 1 (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2022 | 23:00
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حالة من الرعب سادت حلبة جدة لسباقات الفورمولا 1، بعد اصطدام المتسابق الألماني ميك شوماخر بجدار السباق بشكل قوي.


وخلال لفة التجارب التأهيلية الثانية، مساء السبت، فقد شوماخر، سائق فريق هاس، السيطرة على سيارته عند اللفة، وارتطم بقوة في جدار أسمنتي، لتتحطم سيارته بالكامل.
وقررت الفورمولا 1 عدم إعادة اللقطة، بسبب قوتها، مما أثار مخاوف المشجعين حول العالم، من أن شوماخر قد تعرض لإصابة خطيرة جدا، قد تكون مميتة.

ولكن فريق هاس، أكد بعدها أن شوماخر واع، وهو في طريقه للمركز الطبي المجاور.
وتوقفت التجارب التأهيلية في جدة لمدة طويلة، بعد الحادث، حتى تم تنظيف موقع الحادث، ورفع السيارة المهشمة من المضمار.

ويشبه اصطدام شوماخر، حادثة المتسابق الفرنسي أنطوان هوبير، الذي توفي بعد حادث مشابه، في حلبة سباقات بلجيكية، ضمن منافسات فورمولا 2، في 2019.
 

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