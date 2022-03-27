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رياضة
مباراة الحسم بين مصر والسنغال.. ما حقيقة عدم جاهزية الملعب؟
Lebanon 24
27-03-2022
|
08:00
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انتشرت، خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية، تقارير تفيد بعدم جاهزية الملعب، الذي سيحتضن مباراة مصر والسنغال، لحساب إياب المرحلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ونفت سفيرة مصر بالسنغال، نهى خضر، صحة هذه التقارير، وأكدت أن الملعب جاهز لاحتضان المباراة الحاسمة المؤهلة للمونديال.
وقالت خضر، في تصريحات، نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية: "ملعب لقاء السنغال ومصر جاهز لاستضافة المباراة والأخبار المتداولة عن عدم جاهزيته غير صحيحة".
وتابعت: "فندق إقامة المنتخب المصري قريب لملعب التداريب، لكنه بعيد عن ملعب المباراة".
وواصلت: "الفندق يبعد عن الملعب بمسافة من 60 لــ70 كيلومترا، يعني تقريبا ساعة".
وأوضحت السفيرة المصرية أن الفندق القريب من ملعب المباراة "غير جاهز وغير مؤهل لاستضافة بعثة المنتخب".
يشار إلى أن ملعب "عرين الأسود"، الذي سيحتضن المواجهة الحاسمة، جرى افتتاحه قبل شهر فقط، ويتواجد في مدينة ديامناديو بضواحي العاصمة داكار.
وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في وقت سابق، إن الملعب يتسع لـ50 ألف متفرج، مشيرا إلى أنه حصل على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، وسيقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
المصدر:
سكاي نيوز
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