رياضة

ما الذي يخطط له ريال مدريد؟

Lebanon 24
27-03-2022 | 02:00
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي ريال مدريد بالتخلص من بعض لاعبيه لتوفير النفقات إلى التعاقدات الجديدة.

ويرتبط الفريق الملكي حاليًا بجناح باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ومهاجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب إرلنيج براوت هالاند.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا"، فإن فريق العاصمة يحاول توفير النفقات لكي يستطيع دفع رواتب الثنائي، في حالة التعاقد معهم أو على الأقل واحدًا منهم.

ماذا تريد إدارة ريال مدريد؟
تريد إدارة النادي الملكي توفير بعض الأموال من الرواتب التي تدفع كل شهر، وذلك عبر بيع عددًا من الأسماء الموجودة في النادي.

التقرير أوضح أن نية الملكي هي التخلص من إيدين هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ولم يستطع فريق العاصمة الاستفادة من الثلاثي المذكور، بل ويدفع لهم الملايين كل موسم. وفعلياً، فإن البلجيكي يتقاضى 30 مليون يورو، فيما يحصل يوفيتش على 10 مليون يورو، ويجني ماريانو 9 ملايين في الموسم الواحد.

ولذلك تسعى الإدارة لتوفير حوالي 49 مليون يورو من الرواتب التي تدفع، وذلك لكي يستطيع النادي دفعها إلى الصفقات التي يطمح في إبرامها الصيف المقبل.

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