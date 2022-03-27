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رياضة
مانشستر يونايتد يكبد رونالدو خسارة فادحة
Lebanon 24
27-03-2022
|
11:00
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تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لخسارة مالية كبيرة خلال الموسم الحالي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو خسر 5 ملايين إسترليني من راتبه مع الشياطين الحمر هذا الموسم، بسبب تدهور نتائج الفريق في مختلف البطولات.
وأشارت إلى أن رونالدو، وافق على خفض راتبه بشكل كبير للانتقال من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكنه في المقابل حصل على العديد من المكافآت المرتبطة بنتائج الشياطين الحمر.
وأوضحت أن الخسارة الأكبر تقدر بـ2.5 مليون يورو، عقب فشل مانشستر يونايتد في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت أن رونالدو كان سيحصل على 1.5 مليون يورو، إذا نجح في قيادة يونايتد إلى التتويج بالبريميرليغ، لكن الشياطين الحمر ابتعدوا تماما عن دائرة المنافسة.
وحرم رونالدو من متغيرات أخرى، عقب خروج اليونايتد من الكؤوس المحلية، لكنه سيحصل على مكافأة كبيرة، إذا أنهى الموسم هدافا للنادي الإنجليزي.
سجل اللاعب البرتغالي البالغ 37 عاما، 18 هدفا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم.
المصدر:
روسيا اليوم
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