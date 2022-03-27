رياضة

يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي

Lebanon 24
27-03-2022 | 14:00
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كشفت تقارير صحفية إيطالية،الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي قرر التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح نجم ليفربول، وتحويل أنظاره إلى البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.
وأكدت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.
وأشارت إلى أن النادي يدرك أن التعاقد مع النجم المصري لن يكون سهلا من ليفربول، لأن راتب مو كبير للغاية، ولن يتمكن النادي الإيطالي من توفيره في ظل الأزمة المالية الحالية.
وحول يوفنتوس اهتمامه إلى غابرييل جيسوس، الذي سعى إليه بالفعل من قبل، وفشلت الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي المفرطة، لكن في غضون عام، يمكن أن تتغير العديد من الأشياء.
المصدر: روسيا اليوم
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