ايلي بجاني بطل دورة امير الكويت في الرماية من الحفرة الاولمبية

أحرز الرامي اللبناني الدولي ايلي بجاني الميدالية الذهبية لـ"الجائزة الكبرى لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" في الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب"، في المسابقة التي نظمها الاتحاد الكويتي للرماية، بمشاركة أكثر من ستين راميا عربيا ودوليا.وتفوق بجاني على ابطال دوليين وأولمبيين، على رأسهم الكويتيين احمد الديحاني وخالد المضف وناصر المقلد الذين سبق لهم التتويج في دورات اولمبية.وأصاب في الجولة النهائية على 50 طبقا، ايلي بجاني 46 طبقا متقدما الكويتي احمد الديحاني بفارق 6 أطباق ( 40 ).وحل الكويتي خالد المضف ثالثا باصابته 33 طبقا يليه مواطنه ناصر المقلد (28) فالمغربي زهير الحراس (20).على صعيد المشاركة اللبنانية ايضا احتل احمد دعكور المركز 13 ووليد النجار المركز 27 وطلال كرم المركز 31.وتوج الحضور الكبار، ومن بينهم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد بيار جلخ الفائزين.