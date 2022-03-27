شيرين نجيم تحرز للسنة الثانية سباق السيدات لجمعية بيروت ماراتون

أحرزت العداءة الأولمبية اللبنانية شيرين نجيم لقب سباق السيدات " طريقك قرارك " للسنة الثانية تواليا، وهو الحدث الذي نظمته جمعية "بيروت ماراتون" بالتعاون مع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، في واجهة بيروت البحرية.وتضمن النشاط الركض لمسافات ثلاث كانت الأولى عند الساعة السابعة صباحا مع سباق نصف الماراتون 21 كيلومترا للسيدات والرجال، وعند الساعة السابعة والنصف مع سباق 10 كيلومترات التنافسي للسيدات فقط، وعند الساعة التاسعة سباق 5 كيلومترات المفتوح لجميع الفئات ومن مختلف الأعمار، وخصص لأجل قضية بالتنسيق مع 7 جمعيات خيرية.وكانت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ونائب الرئيس أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين في إستقبال الشخصيات الرسمية والرياضية.وحضر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ ورئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة وعدد من رؤساء إتحادات وأندية رياضية وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الإسباني الجنرال أرولدو لازارو، على رأس وفد من العسكريين الذين شاركوا في سباق نصف الماراتون، وعدد من السفراء والسفيرات الأجانب ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون التي ركضت سباق 5 كلم ونائب رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية سعد الزين على رأس وفد من المركز الطبي إنتشر على مسارات السباق، ورئيسة جهاز الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولس على رأس وفد من الشباب والشابات تأمينا لسلامة العدائين والعداءات، وسفير الجمعية في أميركا توماس أبراهام إلى ممثلي هيئات إجتماعية وجمعيات خيرية ومندوبي وسائل إعلامية محلية وعربية وأجنبية .وأخفقت العداءة نجيم في تعزيز رقمها في سباق العام الماضي اذ كانت سجلت 24 : 35 دقيقة، في حين سجلت اليوم 39 : 36 دقيقة.في حين كانت العداءة جوان مكاري في المركز الثالث العام الماضي، وحلت اليوم في المركز الثاني امام جنيفر تومازو.وفي سباق نصف الماراتون 21 كلم، حل في المركز الأول للسيدات العداءة لواء زعرور وعند الرجال العداء عماد جزيني.وهنا النتائج الفنية بعد التدقيق بها من قبل حكام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى :سباق 10 كلم:1 - شيرين نجيم (إنتر ليبانون) 39 : 36 د2 - جوان مكاري (يلا نركض) 44 : 38 د3 - جنيفر تومازو (إنتر ليبانون) 57 : 39 د_ سباق نصف الماراتون 21 كلم :فئة السيدات :1 - لواء زعرور 43 : 31 : 1 ساعة2 - جومانة صفا 20 : 38 : 1 س3 - ياسمين أشقر 25 : 39 : 1 سفئة الرجال :1 - عماد جزيني 03 : 13 : 1 س2 - محمد قدوح 06 : 14 : 1 س3 - سمير سلمان 30 : 14 : 1 سوختاما أقيم حفل توزيع الدروع التقديرية على الفائزات والفائزين بالمراكز الأولى من قبل الشخصيات الرسمية والرياضية.